814M€ : Le PSG s'est fait arnaquer sur le mercato !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Yvan Le Mée s'est prononcé sur les dépenses du PSG. A en croire l'agent de joueurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est contraint de doubler tous ses investissements depuis le rachat de QSI, et ce, à cause de son manque d'attractivité.

En juin 2011, le Qatar a racheté le PSG. Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le club de la capitale peut « rêver plus grand ». En effet, QSI n'a pas lésiné sur les moyens pour bâtir la meilleure équipe possible ces dernières saisons, ayant payé environ 222M€ pour Neymar et une somme proche de 180M€ pour Kylian Mbappé notamment.

«C’est deux fois le tarif des autres»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Yvan Le Mée a affirmé que le PSG avait surpayé de nombreux joueurs pour les convaincre de migrer vers le Parc des Princes. « C’est une folie ce qu’ils font au PSG quand tu compares aux grands clubs européens. Ce n’est pas possible de donner des salaires comme ça. C’est en moyenne, par rapport aux grands clubs, deux fois le tarif des autres. Et on parle du Real Madrid, de la Juve, du Bayern. Même encore maintenant. Le budget du PSG aujourd’hui, 814M€, le budget du Real, 800M€, le budget de l’Inter Milan, 420M€. Tu fais PSG-Inter, pour moi, je pense que l’Inter gagnera pas trop difficilement. 400M€-800M€, on parle du simple au double. Il faut se rendre compte des salaires », a pesté l'agent de joueurs, avant d'en rajouter une couche.

«Personne ne voulait venir au départ»

« Lautaro Martinez, il gagne moins que Kolo Muani. J’adore Kolo Muani, mais on parle d’autre chose avec Lautaro Martinez. C’est souvent le double de ce qui est pratiqué. Mais parce que la politique au départ du PSG, personne ne voulait venir au départ. A la création du projet, ils ne se battaient pas pour venir. Ibra, on l’a mis dehors du Milan, Thiago Silva n’était pas chaud pour venir. Tous les joueurs qui sont venus n’étaient pas chauds. Quand un joueur n’est pas chaud pour venir, tu donnes le double », a conclu Yvan Le Mée.