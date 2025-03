Blessure de Rabiot : Le PSG frontalement accusé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire à l’aller, Adrien Rabiot n’a pas participé au match retour entre l’équipe de France et la Croatie dimanche, en quarts de finale de la Ligue des Nations. Rien de grave pour le milieu de l’OM, préservé en raison d’une douleur au mollet. Une blessure qui, selon Jérôme Rothen, est une conséquence des banderoles insultantes dont il a fait l’objet contre le PSG.

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen est revenu mardi sur les banderoles et chants insultants visant Adrien Rabiot lors du Classique entre le PSG et l'OM (3-1). Un accueil hostile dont le milieu de terrain âgé de 29 ans a joué selon l’ancien parisien.

« Il haranguait lui-même le public qui l’insultait »

Jérôme Rothen estime que porter le brassard pour son retour au Parc des Princes était une forme de provocation et qu’Adrien Rabiot s’est amusé des insultes dont il a fait l’objet : « On a vu l’échauffement, on a vu pendant le match, il a eu des gestes aussi où il haranguait lui-même le public qui l’insultait et qui lui parlait mal en disant je n’entends pas allez y plus fort. »

« Le mollet, c'est aussi lié à des soucis extra-sportifs »

Selon lui, cet épisode a également eu un impact sur la blessure au mollet d’Adrien Rabiot qui l’a privé du match retour entre l’équipe de France et la Croatie dimanche soir. « Pour l’instant il a du mal à s'en remettre, parce que quand tu te blesses au mollet, et on est passés par là, surtout sur la fin de carrière, ce n'est pas anodin. Le mollet, c'est aussi lié à des soucis extra-sportifs et là, on est en plein dedans », a assuré Jérôme Rothen.