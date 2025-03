Vente OM : Le PSG boucle la signature de rêve ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en 2016, Xavier Niel faisait partie des prétendants au rachat de l'OM avant que Frank McCourt ne remporte la mise. Le nom du milliardaire français a également été cité récemment pour reprendre le club phocéen grâce à sa récente collaboration avec Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM. Cependant, c'est bien le PSG qui a signé un partenariat avec Xavier Niel et STATION F plus grand campus de start-ups au monde fondé par le milliardaire français en 2017.

Xavier Niel dans un projet avec le PSG

« STATION F et le PSG partagent la même ambition : faire briller Paris. Ensemble, nous voulons montrer au monde que l’avenir se construit ici. Cette collaboration fera émerger les champions de demain », révèle ainsi Xavier Niel dans le communiqué officiel du PSG.

«Cette collaboration fera émerger les champions de demain»

« Le Paris Saint-Germain franchit une nouvelle étape dans l’innovation en devenant le premier club de football à créer un accélérateur dédié à l’innovation sportive à STATION F, le plus grand campus de start-ups au monde. Avec son programme PSG Labs, le Club s’associe aux start-ups les plus prometteuses pour imaginer le futur du sport. Ce programme unique offrira aux entrepreneurs un accès privilégié à l’expertise, aux infrastructures et au réseau international du Paris Saint-Germain, leur permettant de développer, tester et déployer leurs solutions à grande échelle », peut-on également lire dans le communiqué du PSG.