OM : Traumatisé, il a cru mourir à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il avait remplacé Laurent Blanc sur le banc de l'OL, Fabio Grosso n'aura tenu que sept matches à Lyon. Suffisant toutefois pour frôler la mort comme il le raconte en revenant sur les incidents aux abords du Stade Vélodrome lorsque le bus des Lyonnais avait été caillassés.

Passé furtivement sur le banc de l'OL durant la saison 2023/2024, Fabio Grosso avait remplacé Laurent Blanc, mais n'avait pas tenu plus que sept matches. Suffisant toutefois pour vivre un Olympico bouillant contre l'OM. Au point même de risquer sa vie. Et pour cause, le coach italien avait été touché par une bouteille jetée sur les bus lyonnais. Touché à l'arcade, Fabio Grosso avait été recousu, mais il reconnaît qu'il a eu très peur, conscient d'être passé proche de la mort ce soir là.

Grosso revient sur les incidents à Marseille

« Les ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m’étais tourné pour baisser le rideau. Et cela m’a peut-être sauvé la vie parce que sinon, la bouteille m’aurait atteint à la tempe. Au lieu de cela, elle m’a touché sous l’œil gauche, et je m’en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j’ai compris ce que cela signifie risquer de "mourir sur le coup" : c’est l’histoire d’un instant, d’une situation qui prend une tournure plutôt qu’une autre », se souvient-il dans les colonnes La Repubblica.

«J’ai compris ce que cela signifie risquer de "mourir sur le coup"»

D'ailleurs, Fabio Grosso explique qu'il a récemment du repasser sur la table d'opération afin de retirer d'autres morceaux de verre. « Hier, on m’a retiré trois autres morceaux de verre que les médecins français avaient oubliés ! Si je baisse la paupière, on voit la cicatrice, ce n’est pas grand-chose. Mais au moins, je suis là pour en parler ! », ajoute l'ancien Lyonnais, bien content d'être toujours en vie.