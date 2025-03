Mercato - OM : Un joueur éjecté, du soutien arrive

La rédaction

Élye Wahi, parti de l’OM après six mois décevants, peine à s’imposer à Francfort et n’a toujours marqué. Pourtant, son directeur sportif Markus Krosche et son entraîneur Dino Toppmöller lui maintiennent leur confiance. « Il a des capacités incroyables », assure Krosche, tandis que Toppmöller estime qu’il doit s’adapter au jeu de la Bundesliga.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Elye Wahi n’aura pas fait long feu sur la Canebière. Après seulement six mois et un bilan mitigé (3 buts et 1 passe décisive en 14 matchs), l’attaquant français a rejoint l’Eintracht Francfort cet hiver. Mais pour l’instant, il peine à trouver son rythme en Bundesliga.

«Elye continuera à marquer»

Malgré cette adaptation difficile, Wahi garde la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur. «Il a des capacités incroyables, il l’a déjà prouvé. Elye continuera à marquer et à délivrer des passes décisives.» a assuré Markus Krösche, directeur sportif de Francfort, dans les colonnes du Frankfurter Rundschau.

Wahi soutenu par son entraîneur

Si l'attaquant n’a toujours pas ouvert son compteur avec son nouveau club, son entraîneur Dino Toppmöller reste confiant et attend une montée en puissance de l'ancien buteur de l'OM :

«Wahi doit trouver sa place dans le jeu grâce à d’autres éléments : l’intensité, la puissance, les tacles, le contact physique.» explique-t-il, toujours pour le quotidien allemand.