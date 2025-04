Danse avec les Stars - Adil Rami : «Impressionnée», elle dit tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'an dernier, c'est Natasha St-Pier qui remportait Danse avec les Stars. La chanteuse canadienne s'apprête d'ailleurs à connaitre l'identité de celui ou celle qui lui succèdera. Alors que ça se joue entre Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami, Natasha St-Pier n'a pas manqué de se dire impressionnée par les performances.

L'aventure Danse avec les Stars touche à sa fin. En effet, c'est ce vendredi soir sur TF1 qu'on connaitra le vainqueur de cette édition. Ils ne sont désormais plus que 3 en course et la finale verra s'opposer Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Qui succèdera à Natasha St-Pier ? Cette dernière s'est exprimée sur le niveau des 3 finalistes, qui lui ont fait forte impression.

« Les sportifs m’ont aussi impressionnée »

Pour Le Parisien, Natasha St-Pier a été interrogé sur celui ou celle qui lui succèdera au palmarès. C'est alors que la chanteuse canadienne a répondu : « Lénie est impressionnante de talent. Mais les sportifs m’ont aussi impressionnée car, pour avoir enseigné le yoga à des combattants de MMA, j’ai vu à quel point ils travaillent la force au quotidien et pas du tout la fluidité et la souplesse ».

« Ils méritent tous les trois le trophée »

« Quand je vois à quel point ils ont dû travailler, je ne peux que les applaudir. Après, Lénie, Adil Rami et Florent Manaudou méritent tous les trois le trophée, d’autant plus que le seul juge est le public », a poursuivi Natasha St-Pier.