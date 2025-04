Danse avec les Stars : C'est fini pour Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il était difficile de le prédire au début et de l'aventure et pourtant, Adil Rami a bel et bien réussi à se qualifier pour la finale de Danse avec les Stars. Ils ne sont désormais plus que 3 en course et l'ancien de l'OM en fait donc partie. Ce n'était pourtant pas gagné aux yeux de Rami, qui s'imaginait partir à l'issue de la demi-finale.

Sur TF1, la finale de Danse avec les Stars opposera donc Lénie, Florent Manaudou et Adil Rami. Le champion du monde 2018 a donc réussi à se hisser jusqu'à la dernière marche. Bien accompagné par sa danseuse, Ana Riera, Rami a surpris tout le monde. En progression constante, il a ainsi été récompensé.

« C’est bon je vais tomber »

Sur Twitch aux côtés de Lénie, une autre finaliste de Danse avec les Stars, Adil Rami est revenu sur sa préparation pour la demi-finale. S'imaginant déjà éliminé, le champion du monde 2018 a fait savoir : « Je me mets combien sur 10 sur la danse de vendredi ? Je me mets 10/10. Je crois que vous n’avez pas vu mes débuts les gars. Quand elle m’a proposé la chorée, je vous promets que j’ai dit c’est bon je vais tomber, dans le sens où on va sortir ».

« J’ai dit c’est fini pour moi »

« Les premiers jours, lundi, mardi, j’ai dit c’est fini pour moi. On a l’impression que c’est facile parce que je m’applique mais croyez moi c’est vraiment compliqué. Je n’ai jamais dansé de ma vie », a ensuite ajouté Adil Rami.