Mercato - PSG : Luis Enrique remplacé par Deschamps ?

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait céder son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Selon vous, que va faire le technicien de 56 ans à la fin de son mandat avec les Bleus ? A vos votes !

Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il y a plusieurs semaines, le technicien de 56 ans a annoncé la date de son départ. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a prévu de mettre un terme à son aventure avec les Bleus après la prochaine Coupe du Monde, soit après 14 ans de règne.

Deschamps ne ferme pas la porte au PSG

Après l'équipe de France, Didier Deschamps ne devrait pas prendre sa retraite. A en croire Le Parisien, l'actuel patron des Bleus pourrait tenter une aventure au PSG, même si Luis Enrique vient de prolonger jusqu'en 2027. D'ailleurs, l'ancien coach de l'OM a laissé entendre en février dernier que le club rouge et bleu était une possibilité pour son avenir. « Entraîner le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup », a déclaré Didier Deschamps au Parisien.

«Monaco ? C’est la seule option pour moi»

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo a affirmé qu'il voyait plutôt Didier Deschamps prendre les rênes de l'AS Monaco. « Moi il y a un seul truc qui désormais m’intéresse, c’est qu’est-ce qu’il fera après 2026. Est-ce qu’un club le prendra ? C’est un mystère. Mais qui va le prendre en Ligue 1 ? Il ne va pas aller entraîner Nantes. Monaco ? C’est la seule option pour moi. L’OL ? Non. Il endort un stade. Monaco, parce que c’est à côté de chez lui », a jugé le journaliste de RMC Sport. Pour rappel, Didier Deschamps a été un pensionnaire de l'OM (joueur et entraineur), de la Juventus (joueur et entraineur), de l'AS Monaco (entraineur) et du FC Nantes (joueur).

