F1 : L'annonce de Verstappen qui va dégoûter Red Bull

Ce samedi, Max Verstappen a réalisé le quatrième temps des qualifications du Grand Prix de Chine, après avoir été devancé par Lewis Hamilton et Oscar Piastri sur la course sprint. Le Néerlandais l’assure, seuls des abandons de ses concurrents lui permettront de briller au volant de sa Red Bull ce dimanche.

Après une séance d’essais libres compliquée vendredi, signant le 16e temps, Max Verstappen s’était bien repris lors des qualifications pour la course sprint du Grand Prix de Chine en terminant derrière Lewis Hamilton, en pole. « C'est beaucoup mieux que prévu. Nous étions vraiment inquiets de ne pas être sur les deux premières lignes, avait commenté Helmut Marko, le conseiller de Red Bull. Ils ont changé plusieurs choses sur la voiture, ce qui a évidemment aidé, et Max a fait un méga tour. »

« S’ils abandonnent tous devant moi… »

Ce samedi, Lewis Hamilton a enchaîné en décrochant sa première victoire avec Ferrari, devant Oscar Piastri et Max Verstappen. Ce dernier a ensuite signé le quatrième temps des qualifications. Le Néerlandais s’est montré pessimiste pour la suite du week-end après sa performance du jour. « S’ils abandonnent tous devant moi », a-t-il réagi sur ses chances de réaliser un bon résultat.

« Nous ne sommes pas assez rapides »

« Nous ne sommes pas assez rapides, juge Verstappen, rapporté par Nextgen-Auto. Mon tour était correct, mais il était très difficile d’obtenir un équilibre constant à chaque tour, à chaque virage. C’était difficile. Mais nous travaillons dessus et essayons de faire mieux. Je me sens à l’aise et en confiance, mais parfois, mes réactions ne correspondent pas à ce que je reçois de la voiture, ce qui rend la maîtrise de chaque virage assez difficile. En course, quand ce n’est pas le cas, on dégrade ses pneus plus que les voitures qui nous entourent, ce qui n’est pas idéal. Je me sens probablement dans ma meilleure forme, même au niveau du pilotage, par rapport aux années précédentes. J’ai le sentiment d’aborder les qualifications, de maîtriser les tours et de faire du bon travail. Donc c’est du côté de la RB21 qu’il faut creuser. Jusqu’à présent, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais quand le rythme sur un tour ou sur la course fait défaut, on ne peut pas faire grand-chose. »