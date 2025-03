Verstappen - F1 : Red Bull lâche une bombe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même s'il a terminé la première course de la saison juste derrière Lando Norris, Max Verstappen voit bien que l'écurie Red Bull a perdu du terrain par rapport à McLaren ces derniers mois, et qu'il sera difficile de déloger ses pilotes. Le Néerlandais, déjà en conflit l'été dernier avec son écurie à cause des performances de sa voiture, pourrait décider de changer d'air si jamais les performances ne sont pas au rendez-vous. Le quadruple champion du monde ne manque pas de convoitises.

Alors qu'il partira 4ème sur la grille de départ dimanche lors du Grand Prix de Chine, encore une fois derrière les McLaren, Max Verstappen tentera de retrouver le chemin de la victoire malgré les difficultés actuelles éprouvées par Red Bull. Dans l'écurie autrichienne, on pense déjà au scénario catastrophe où Verstappen, pas satisfait par les performances de sa voiture, décide de s'éloigner.

Red Bull déjà larguée ?

Les performances de Liam Lawson, nouveau venu dans l'écurie Red Bull cette saison, n'aident pas. Max Verstappen a été approché par d'autres équipes en vue d'un transfert en 2026, à commencer par Mercedes. Récemment, Zak Brown, PDG de McLaren, a admis avoir pris contact avec l'entourage du Néerlandais pour sonder cette éventualité. De son côté, Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, est réaliste sur la situation : les performances devront être au niveau.

Verstappen prêt à quitter Red Bull ?

A l'heure actuelle, il semble assez clair que les performances des voitures McLaren sont supérieures au reste du plateau. Ces dernières années, Max Verstappen avait l'habitude de dominer le championnat de la tête et des épaules et s'il n'est pas en mesure de jouer la victoire assez souvent à son goût, il pourrait décider de quitter Red Bull. « Max veut une voiture qui peut toujours gagner. Si nous ne pouvons pas lui offrir cela, il y a toujours des clauses de performance, donc ce serait difficile de le conserver. Mais ce n’est que la deuxième course de la saison. La situation n’est pas aussi désastreuse que Zak Brown (PDG de McLaren) le souhaiterait » indique Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.