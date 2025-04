Mbappé : «Un drame absolu» est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a été la star de l’émission de Cyril Hanouna sur Europe 1. Tout au long de l’émission, l’animateur a discuté du joueur madrilène, éliminé par Arsenal en quarts de finale de Ligue des champions. Accompagné du journaliste Jacques Vendroux, il n’a pas hésité à le tacler, parfois avec une grande sévérité.

Kylian Mbappé n’est certainement pas le seul responsable de l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions. Pourtant, si l’on écoute Cyril Hanouna, on pourrait croire que le joueur tricolore a plombé, à lui, l’équipe merengue. Pendant plus d’une heure, l’animateur est parti dans des monologues pour tacler l’international tricolore. Sans voix, Daniel Riolo a d’ailleurs dénoncé ses propos en évoquant sa proximité avec Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé a la tête ailleurs ?

Présent à ses côtés, Jacques Vendroux s’est montré plus mesuré sur le cas Mbappé, même s’il évoque quelques ennuis au Real Madrid. « Ce qui est ennuyeux, c’est que l’on n’a pas l’impression qu’il y ait une dynamique positive. Depuis qu’il est au Real, il y a plein de petits incidents à répétition qui n’arrivaient pas au PSG. Le week-end dernier, il a failli casser la jambe d’un adversaire. C’est un incident grave car le monde entier a vu que tu peux casser la jambe de quelqu’un. Il s’est fait aussi une entorse de la cheville face à Arsenal, je ne dis pas que c’est un mauvais mec, mais qu’il y a plein de petits incidents. Il a manqué la saison, mais je ne dis pas que c’est un drame absolu » a déclaré le journaliste avant d’être repris par l’animateur. « Si, c’est un drame absolu » a lâché Hanouna.

« On lui a donné du caviar toute sa vie»

Dans un second temps, Vendroux a voulu expliquer les origines du mal et les raisons d’un tel échec. « Mbappé, on lui a donné du caviar toute sa vie. À Monaco, il faisait ce qu'il voulait, au Paris Saint-Germain idem. Mais là au Real, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc il n'est pas dans son élément. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites embrouilles » a-t-il déclaré sur Europe 1.