F1 - Ferrari : Lewis Hamilton règle déjà ses comptes !

Lewis Hamilton n'a eu besoin que d'un Grand Prix pour prendre la pleine mesure de sa nouvelle monoplace. Ce samedi, le pilote britannique a remporté sa première course sous le maillot de la Scuderia Ferrari, la course sprint du Grand Prix de Chine. Après cette course, le septuple champion du monde de Formule 1 ne cachait pas son plaisir.

Lewis Hamilton n’a pas tremblé. Parti en pole position, le nouveau pilote Ferrari a remporté la course sprint du Grand Prix de Chine devant Oscar Piastri (McLaren) et Max Verstappen (Red Bull). Une belle revanche pour l’ancien champion du monde, seulement dixième en Australie dimanche dernier. Après avoir passé la ligne, Hamilton a livré ses impressions.

La revanche d'Hamilton

« Aujourd’hui, je me suis réveillé en pleine forme. Il fait beau ici à Shanghai. Nous savons que ce public est incroyable. La première course a été difficile et j’ai vraiment l’impression que beaucoup de gens ont sous-estimé la difficulté de s’intégrer dans une nouvelle équipe, de s’acclimater au sein de l’équipe, de comprendre et de communiquer. Toutes sortes de choses. Le nombre de critiques et de personnes que j’ai entendues jacasser en cours de route, ne comprenant clairement pas, peut-être parce qu’elles n’ont jamais eu l’expérience ou qu’elles ne sont pas au courant » a confié l’ancien pilote Mercedes.

« C’est génial de se sentir plus à l’aise dans la voiture»

Pour Lewis Hamilton, cette victoire est avant tout collective. « C’est génial d’être venu ici et de se sentir plus à l’aise dans la voiture, car à Melbourne, je ne me m’y sentais vraiment pas à l’aise. Dès le premier tour ce week-end, c’était vraiment mieux. Nous avons fait un excellent travail avec les ingénieurs, les mécaniciens ont fait un excellent travail pour vraiment peaufiner la voiture. C’était génial aujourd’hui. J’ai pris un bon départ et il y a tellement d’adhérence sur ce tarmac qu’il est difficile de prendre soin de ces pneus – mais tout le monde avait les mêmes difficultés. » a-t-il lâché dans des propos rapportés par F1 Only.