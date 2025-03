Zidane, la terrible nouvelle...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Zinedine Zidane vivait enfin son rêve bleu partagé en juin 2022 à compter de l'été 2026 et du départ annoncé de Didier Deschamps par ses soins ? C'est la grande tendance de ces dernières semaines. Et pourtant, le niveau actuel des Bleus serait susceptible de refroidir Zidane selon Jean-Michel Larqué...

Le 8 janvier dernier, Didier Deschamps faisait une annonce surprise pour TF1 et LCI. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012 et contractuellement lié à la Fédération française de football jusqu'au terme de la Coupe du monde 2026, Deschamps expliquait qu'il était temps pour lui de dire stop et de se retirer à la fin Mondial en question, soit à l'expiration de son bail.

Zidane, favori pour la succession de Deschamps ?

Pour le remplacer, le candidat semblant avoir à ce jour le plus de chances de prendre sa place n'est autre que Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 est d'ailleurs le numéro un devant Thierry Henry et Bruno Génésio, coach du LOSC. Cependant, l'équipe de France n'est plus aussi flamboyante qu'auparavant du point de vue de Jean-Michel Larqué qui a fustigé le milieu de terrain des Bleus en Croatie jeudi dernier (Tchouaméni, Guendouzi et Rabiot) lorsqu'il y a 20 ans, Claude Makélélé et Patrick Vieira notamment le formaient.

«Zidane est peut-être moins enthousiaste à l’idée de prendre la suite»

L'ancien joueur de l'équipe de France estime même qu'avec les performances des Bleus actuellement, Zinedine Zidane pourrait formuler un enthousiasme moindre concernant la prise des rênes de la sélection. « Avec ce qu’il voit là, Zidane est peut-être moins enthousiaste à l’idée de prendre la suite ».