«Honteux» : Le bad buzz avec Deschamps qui fait polémique !

À la veille du match décisif entre la France et la Croatie en Ligue des Nations, Didier Deschamps a été la cible d'un canular lors d'une conférence de presse, interrogé par un journaliste de TMC sur un joueur fictif. La plaisanterie n’a pas fait rire la profession, s’indignant de la scène.

Alors que la France se prépare à un rendez-vous décisif contre la Croatie ce dimanche soir pour son quart de finale retour de Ligue des Nations, trois jours après sa défaite du côté de Split (0-2), Didier Deschamps était présent face aux journalistes samedi pour le traditionnel point presse organisé à la veille du match. Et parmi les questions posées, l’une d’elles a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Deschamps interrogé sur ‘Baleglawic’

Loïk Pertuiset, se présentant comme journaliste de TMC, a piégé Didier Deschamps en l’interrogeant sur un jeune prodige croate qui n'existait pas. « On a vu la Croatie faire pas mal tourner devant lors de ses derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic, Perisic… N’avez-vous pas peur de voir débuter demain soir le jeune ‘Baleglawic’ ? Il fait une grosse année 2025. Avez-vous préparé un plan pour le contrer ? », a-t-il demandé au sélectionneur, une référence à l'expression « bats les glaouis », à savoir battre les testicules.

Une blague que n’a pas saisie Didier Deschamps, répondant au premier degré : « On connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute chez les Croates, ça m'intéresse. Je ne le saurai que demain soir. Mais on supervise les adversaires, et dans les infos qu’on peut transmettre aux joueurs, tous les joueurs qui sont dans la liste peuvent à un moment être sur le terrain, dès le départ ou rentrer ».

« Vraiment irrespectueux pour notre profession »

Si la séquence a pu amuser sur les réseaux sociaux, certains journalistes ont quant à eux affiché leur colère. « Un journaliste de TMC, vraiment irrespectueux pour notre profession. Les conférences de presse ne sont pas un jeu, a notamment critiqué sur X Giovanni Castaldi, de la Chaîne L’Equipe. Certains confrères n’ont pas pu poser de question pour nourrir leurs papiers, émissions ou sonores. » Même son de cloche chez Loïc Tanzi de L’Équipe : « Franchement honteux. » « Ce journaliste manque de respect et fait honte au journalisme, acquiesce Valentin Feuillette, officiant à Foot Mercato. Des journalistes abandonnent leur rêve par faute de places disponibles. D'autres galèrent des années à trouver une stabilité professionnelle. Participer à une conférence de presse des Bleus est un rêve pour beaucoup. »