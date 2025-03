Deschamps : Le canular sorti de nulle part !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a pris part à un nombre incalculable de conférences de presse. Familier de l'exercice, le patron des Bleus s'est pourtant fait avoir par un journaliste de TMC qui a signé un canular non décelé par Deschamps au sujet d'un joueur de la Croatie tout bonnement inventé par ses soins.

Comme le veut le protocole, Didier Deschamps était confronté aux journalistes samedi, soit la veille du match de l'équipe de France ce dimanche soir au Stade de France dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des nations contre la Croatie. Des Croates qui ont plus que simplement poser problème aux Bleus pendant la première manche jeudi soir remportée par la bande de Luka Modric à Split (2-0).

« N’avez-vous pas peur de voir débuter demain soir le jeune ‘Baleglawic’ ? »

Afin d'atteindre le dernier carré de la Ligue des nations, l'équipe de France est donc obligée de refaire son retard ce dimanche contre une sélection qui ne devrait pas lever le pied. De quoi inspirer un journaliste de TMC en conférence de presse à la veille du choc entre les deux sélections, qui a inventé un joueur lors d'une question posée à Didier Deschamps. « On a vu la Croatie faire pas mal tourner devant lors de ses derniers matchs avec Kramaric, Matanovic, Petkovic, Perisic… N’avez-vous pas peur de voir débuter demain soir le jeune ‘Baleglawic’ ? Il fait une grosse année 2025. Avez-vous préparé un plan pour le contrer ? ».

Deschamps a répondu premier degré...

A cette référence à l'expression « bats les glaouis », à savoir battre les testicules ou plus vulgairement les cou*****, Didier Deschamps a répondu au premier degré, ne décelant visiblement pas la blague du journaliste. « On connaît tous les adversaires. Si vous savez qui débute chez les Croates, ça m'intéresse. Je ne le saurai que demain soir. Mais on supervise les adversaires, et dans les infos qu’on peut transmettre aux joueurs, tous les joueurs qui sont dans la liste peuvent à un moment être sur le terrain, dès le départ ou rentrer ». Un canular réussi donc pour le journaliste de TMC qui a donc piégé Deschamps...