Deschamps, le coup de poker surprise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps n'ira pas plus loin que son nouveau contrat le liant à la Fédération française de football qui prendra fin à l'été 2026. Après la Coupe du monde en Amérique du nord, le sélectionneur de l'équipe de France rendra son tablier comme annoncé au début du mois de janvier bien avant son départ. Une déclaration surprenante pour certains joueurs, mais une action bien pensée par Deschamps. Explications.

Deux ans, presque jour pour jour après l'annonce de la Fédération française de football de sa prolongation de contrat, Didier Deschamps a affirmé en interview pour LCI et TF1 le 8 janvier 2025 qu'il n'irait pas outre la période actuelle de son bail courant jusqu'à l'été 2026 soit le terme de la Coupe du monde. « On n'a jamais envie que ça s'arrête quand c'est une belle chose mais il faut savoir aussi dire stop, il y a une vie après » .

«Deschamps voulait s'acheter une période de quinze mois plus calmes»

Dans ses colonnes du jour, L'Equipe évoque une surprise concernant le timing de l'annonce de Didier Deschamps chez certains membres du vestiaire dans leurs groupes de discussions personnels. Une personne de l'entourage d'un cadre influent du vestiaire des Bleus s'est confiée au quotidien sportif avec une prise de conscience générale de l'équipe de France. « Les joueurs ont compris que Deschamps voulait s'acheter une période de quinze mois plus calmes. Où il serait moins critiqué et où il pourrait avoir les mains libres ».

«Il ne voulait plus avoir de comptes à rendre à personne»

Avec un sourire en coin, le conseiller d'un joueur régulièrement titularisé par Didier Deschamps dans son onze de départ s'est avancé sur le coup de poker du sélectionneur qui n'avait tout simplement plus envie de rendre des comptes. « Il ne voulait plus avoir de comptes à rendre à personne. Il sait, un peu plus, qu'il peut trancher sans avoir une crainte quelconque des conséquences à long terme ».