Transfert raté, l'OM perd beaucoup d'argent !

Amadou Diawara

Devenu indésirable à l'OM, Chancel Mbemba a été placé dans le loft du club l'été dernier. Toutefois, l'écurie présidée par Pablo Longoria n'a pas réussi à lui trouver un point de chute à l'intersaison 2024. Alors que Chancel Mbemba est finalement resté, l'OM jette environ 3M€ bruts, soit le montant de son salaire, par les fenêtres cette saison.

A la suite d'un clash avec Ali Zarrak, Chancel Mbemba a été mis à pied et placé dans le loft de l'OM l'été dernier. Désireux de se débarrasser du défenseur central de 30 ans, le club phocéen l'a placé sur le marché. Toutefois, Chancel Mbemba n'a jamais quitté l'OM.

Indésirable, Mbemba est resté à l'OM

Selon les informations de L'Equipe, Chancel Mbemba a été réintégré au groupe cette semaine, mais il est toujours payé à ne rien faire à l'OM, n'entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi cette saison. Payé environ 270 000€ bruts mensuels - maintenant que ses primes ont été perçues et qu'il ne peut plus en toucher d'autres - l'international congolais a le salaire d'un joueur titulaire actuellement. Cette saison, l'OM a donc essuyé une perte d'environ 3M€, hors bonus, à cause de Chancel Mbemba.

Mbemba : Un salaire de 270 000€ mensuels à l'OM

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Chancel Mbemba est assuré de changer de club librement et gratuitement cet été. Reste à savoir où rebondira l'ancien pensionnaire de Newcastle et de Porto.