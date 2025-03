Rami - Danse avec les Stars : Disputes annoncées avec sa partenaire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adil Rami peut encore croire à la victoire. Le champion du monde 2018 reste encore en course pour la victoire finale dans Danse avec les Stars. L'ancien joueur reste sur une performance de haute volée, remplie d'émotions. Mais selon sa partenaire Ana Riera, tout n'est pas forcément facile durant les répétitions.

Si Frank Leboeuf a quitté l’aventure Danse avec les Stars vendredi dernier, Adil Rami reste encore en piste. L’ancien joueur de l’OM a convaincu le jury avec un passage bouleversant. Rejoint par ses deux sœurs, Feda et Nadia, le champion du monde 2018 n’a pu retenir ses larmes, tout comme sa partenaire Ana Riera, qui est revenue sur cette formidable aventure dans les colonnes du Parisien.

Riera revient sur son couple avec Rami

« Pour lui, rester quatre heures dans une salle à se concentrer, c’est un peu compliqué. Mais comme il comprend vite, je trouve qu’il a quand même une bonne progression depuis le début, dans sa posture aussi. Comme c’est un footballeur, il avait vraiment le buste et les épaules en avant. Malgré ses railleries, je pense qu’il est tombé un peu amoureux de la danse ! Il aime danser et incarner des personnages, c’est un showman » a confié la danseuse.

« On se chamaille comme des frères et sœurs »

Mais parfois le ton peut monter entre ces deux forts caractères. « Notre duo marche bien, ça se voit qu’on aime danser ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à le faire avec Adil. On a tous les deux de gros caractères, donc parfois on se chamaille comme des frères et sœurs, mais on s’aime beaucoup, on a une belle complicité. On vient chacun du sud, on a une façon de parler beaucoup plus cash. J’ai un peu l’impression d’être avec ma famille quand je suis avec Adil. Je le comprends facilement car il est très perfectionniste, comme moi » a confié Riera.