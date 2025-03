F1 : Catastrophe pour Verstappen ? La réponse cash de Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quatrième du Grand Prix de Chine ce dimanche, Max Verstappen n’a rien pu faire face au rythme ahurissant des deux pilotes McLaren (Oscar Piastri et Lando Norris). Avec aucune victoire lors des deux premières épreuves de la saison, le Néerlandais sera-t-il réellement en capacité de se battre pour un nouveau titre mondial ? Directeur de Red Bull, Christian Horner veut y croire.

Le quadruple champion du monde aura sauvé les meubles. Ce dimanche à Shanghai, Max Verstappen a connu un mauvais départ lors du Grand Prix de Chine. Dépassé par les Ferrari de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, le Néerlandais se sera finalement montré patient, et est allé chercher une belle quatrième place à l’arrivée.

« Il ne faut pas être aussi défaitiste »

Loin derrière Oscar Piastri et Lando Norris, Verstappen pointe néanmoins à la deuxième place du classement du monde derrière le Britannique. Cependant, son début de saison est beaucoup moins impressionnant qu’en 2024, et au vu du rythme des McLaren, un cinquième titre mondial consécutif peut paraître ambitieux pour « Super Max ». Néanmoins, Christian Horner lui, veut y croire : « Ce n’est que la deuxième course, il ne faut pas être aussi défaitiste. Nous avons huit points de retard au championnat des pilotes après deux courses et tout reste à jouer », a lâché le directeur de Red Bull, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Max travaille plus dur que jamais »

« L’année dernière nous apprend que l’on peut commencer aussi fort qu’on le souhaite, mais c’est la façon dont on termine qui compte. Notre équipe est très solide et solide. Tout le monde sait que nous avons du rythme à trouver. Nous avons les outils et les personnes pour y parvenir, il faut juste décrypter la situation. Nous avons obtenu d’excellentes données aujourd’hui. Max travaille plus dur que jamais. Il est mieux intégré au groupe d’ingénieurs que jamais et, comme il l’a dit, il apprécie cet aspect », conclut-il.