F1 - Red Bull : Verstappen n’en revient pas !

Juste derrière Lewis Hamilton, qui a décroché la pole position, c’est Max Verstappen qui s’élancera depuis la deuxième place lors de la course sprint du Grand Prix de Chine. Un résultat auquel ne s’attendait pas le quadruple champion du monde en titre, lui pensait être loin du compte après les essais libres.

Ce sont 11 titres de champion du monde qui seront présents sur la première ligne au départ de la course sprint du Grand Prix de Chine. Le plus rapide lors des qualifications, Lewis Hamilton a décroché la pole position à Shanghai, sa première avec Ferrari, juste devant Max Verstappen. Un résultat surprenant pour ce dernier après les difficultés qu’il a rencontrées lors des essais libres. Le Britannique et le Néerlandais seront suivis d'Oscar Piastri et George Russell en deuxième ligne.

« Nous étions assez loin du compte, alors je suis très heureux d’être sur la première ligne »

« Je suis très heureux. Lors des essais, nous étions assez loin du compte, alors je suis très heureux d’être sur la première ligne. Le tour était très bon. C’est toujours très difficile de passer des mediums aux tendres sans références et quand vous regardez ça, à 0"018 de la pole, je ne pense même pas que nous aurions dû être sur la première ligne, donc je suis très heureux d’être deuxième », a réagi Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Ce sera difficile » de garder les McLaren derrière

Le quadruple champion du monde se méfie tout de même des McLaren. Oscar Piastri sera troisième sur la ligne de départ, tandis que Lando Norris a fini à la sixième place lors des qualifications. « Ils avaient l’air très rapides jusqu’à leur dernier passage, alors ce sera difficile de les garder derrière. J’espère que ce sera amusant et que nous pourrons faire un peu de course, ce serait bien pour moi », a ajouté Max Verstappen.