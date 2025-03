OM - Mercato : Il va se faire virer, c'est imminent !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi a été convoité par plusieurs cadors du football italiens. Si l’AC Milan apprécie son profil, c’est également le cas de la Juventus. Les Bianconeri sont embourbés dans une mauvaise situation, et le licenciement de Thiago Motta devrait être imminent.

Pour sa première saison à l’OM, Roberto De Zerbi réalise du bon travail au sein du club phocéen. Jouissant d’une grande réputation, le technicien italien de 45 ans n’échappe pas aux convoitises du marché.

De Zerbi plaît à la Juventus

Révélé à Sassuolo, Roberto De Zerbi plaît toujours en Serie A. En effet, en plus de l’AC Milan, ce serait la Juventus qui aimerait rapatrier l’ancien de Brighton au pays. Et pour cause, le club turinois vit actuellement un passage à vide compliqué. Après un bon début de saison, la Vieille Dame point à une inquiétante 5ème place en championnat. Arrivé avec beaucoup d’ambition en provenance de Bologne l’été dernier, Thiago Motta ne devrait pas faire long feu sur le banc.

Thiago Motta bientôt mis à pied

En effet, à en croire les dernières révélations de Relevo, l’ancien joueur du PSG devrait être rapidement licencié. Les dirigeants de la Juventus veulent se séparer de Thiago Motta avant le prochain match de championnat face au Genoa samedi prochain. Reste désormais à savoir qui sera le successeur de Motta, alors que les pistes Igor Tudor et Roberto Mancini ont été révélées...