Al-Khelaïfi : Le mariage que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Si Complément d’enquête a révélé une facette assez cachée de Nasser Al-Khelaïfi en février dernier, son craquage contre John Textor et Joseph Oughourlian en a surpris plus d’un. Sur la scène européenne, le boss du PSG a conquis son monde, notamment à l’ECA, où il ne voulait initialement pas du poste de président.

En février dernier, Complément d’enquête a dévoilé une facette que peu de gens connaissent de Nasser Al-Khelaïfi. Dans un extrait de la réunion pour les droits TV de la Ligue 1 peu avant le début de cette saison, le président du PSG s’en est vivement pris à John Textor et Joseph Oughourlian. Son craquage en a surpris plus d’un, surtout parce que le boss du PSG a conquis son monde sur la scène européenne. Il a notamment épousé son poste de président de l’ECA, qu’il ne voulait pas initialement, à la perfection.

«Il pense à tout le monde»

« Il ne voulait pas de ce poste, mais on lui a demandé d’accepter. Sans lui, cela aurait été beaucoup plus difficile de stopper ce projet. Quand il est arrivé à l’ECA, certains ont pu se dire qu’il allait penser aux intérêts des gros clubs et surtout au sien, mais ça n’a pas du tout été le cas. Il pense à tout le monde, et a fait grandir cette institution. On était 220 avant la Super Ligue, on est 750 désormais » a ainsi confié le président du Legia Varsovie Dariusz Mioduski, interrogé par Le Parisien.

Al-Khelaïfi a contribué à l'échec de la Super League

« Il travaille non-stop » a-t-il également souligné. Ce poste, Nasser Al-Khelaïfi l’a notamment obtenu en s’opposant farouchement à la Super League. Le positionnement ferme du boss du PSG aux côtés du président de l’UEFA Aleksander Ceferin face aux partisans de ce projet, comme le Real Madrid, a contribué à l’échec du dossier en seulement 48 heures. Cela l’a ensuite amené à la présidence de l’ECA, dont il est à la tête depuis quatre ans.