PSG : Le nouveau Mbappé a signé ?

Au fil des années, la France a pu célébrer plusieurs Golden Boy. Ce fut le cas avec Paul Pogba, Anthony Martial ainsi que Kylian Mbappé lors de la dernière décennie. Désiré Doué (19 ans) pourrait être le nouveau représentant du football français à obtenir une telle distinction. Le joueur du PSG en a pleinement conscience.

Golden Boy comme Kylian Mbappé ?

Dimanche soir, au Stade de France dans le cadre du 1/4 de finale de Ligue des nations, Désiré Doué a fêté sa première sélection contre la Croatie par une victoire de l’équipe de France aux tirs au buts (2-0 puis 5-4). En cette année 2025, huit ans après Kylian Mbappé, le joueur du PSG pourrait lui succéder en remportant le Golden Boy de Tuttosport, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans sur une année.

«J’en ai conscience, mais voilà. Ça passe par le travail»

En zone mixte après la victoire de l’équipe de France dimanche soir sur la Croatie, et dans des propos relayés par Foot Mercato, Désiré Doué a été invité à s’exprimer sur le Golden Boy et ne s’est pas projeté sur un éventuel sacre. « J’en ai conscience, mais voilà. Ça passe par le travail. Et surtout ce que je vais faire avec mon club, le plus important c’est de bien terminer la saison. Il y a encore des mois bien chargés. Donc il faudra performer collectivement et aller chercher les trophées». Reste à savoir si d'ici la fin de la saison, le PSG et l'équipe de France lui permettront d'aller chercher cette distinction personnelle significative.