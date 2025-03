«J’ai peur», Mbappé provoque la panique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Palmeiras, Endrick doit faire face à une forte concurrence au Real Madrid, notamment celle de Kylian Mbappé. Alors qu’il a peu de temps de jeu, l’attaquant âgé de 18 ans s’inquiète de sa situation, qui pourrait lui faire rater la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

En décembre 2022, le Real Madrid officialisait le transfert d’Endrick en provenance de Palmeiras, mais à ce moment-là, il ne savait pas que Kylian Mbappé arriverait en même temps que lui. C’est un an et demi plus tard que l’international brésilien (13 sélections, 3 buts) a fini par débarquer dans la capitale espagnole, une fois qu’il a atteint la majorité, le même été où le capitaine de l’équipe de France s’est engagé avec la Casa Blanca, ce qui a logiquement eu un impact sur son temps de jeu.

« J'ai peur de ne pas participer à la Coupe du monde parce que c'est un de mes rêves »

À un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2026, Endrick commence à s’inquiéter de ne pas y participer. « Pour tout vous dire, ce qui me passe par la tête, c'est que j'ai peur de ne pas participer à la Coupe du monde parce que c'est un de mes rêves. C'est difficile à dire parce que je veux participer à la Coupe du monde et aider le Brésil à remporter son sixième titre. Bien sûr, c'est difficile d'être dans le plus grand club du monde, avec les plus grands joueurs, et vous ne pouvez pas avoir l'opportunité de jouer tout le temps. Mais chaque fois que je joue, je veux pouvoir montrer un peu de moi-même pour être dans l'équipe nationale. J'espère que l'année prochaine, je pourrai faire partie de l'équipe nationale et, si Dieu le veut, nous gagnerons la Coupe du monde », a confié l’attaquant du Real Madrid à Romario TV, des propos relayés par ESPN Brésil.

« J'étais très, très triste, j'étais très contrarié »

Appelé lors de cette trêve internationale après le forfait de Neymar, Endrick a mal vécu de ne pas être convoqué avec le Brésil : « C'est arrivé deux fois, la dernière fois et la fois précédente. Lors de l'avant-dernière, je ne m'y attendais pas vraiment car je n'ai pas vraiment joué. Mais lors de la dernière convocation, j'ai pu me montrer en Copa del Rey, en marquant des buts. Attendre une convocation et ne pas être appelé, c'est un sentiment... Qu'aurais-je pu faire de plus pour être appelé ? Bien sûr, tout le monde ici méritait d'être appelé. Mais tous ceux qui sont sur la liste des présélectionnés s'attendent à être appelés, il n'y a pas que moi. Quand je ne suis pas appelé, je pense à ce que j'aurais pu faire pour être là. Le rêve de chacun est de faire partie de la sélection brésilienne. Dans ce cas, j'étais très, très triste, j'étais très contrarié. Mais je remercie toujours Dieu. Lorsque je n'ai pas été appelé, je l'ai également remercié et j'ai béni ceux qui allaient venir. Parce qu'ils pourraient être ceux qui gagneront le sixième titre. Le plus important, c'est d'être champion, peu importe qui est là. »