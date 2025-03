Real Madrid : Un scandale dénoncé en NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait près de cinq mois que le Ballon d’or 2024 a été décerné à Rodri, milieu de terrain de Manchester City et vainqueur de l’Euro avec l’Espagne. Néanmoins, le sentiment de vol est toujours évoqué et ressenti par certaines personnes en plus et en dehors du Real Madrid. Ce fut le cas avec Cristiano Ronaldo à la fin de l’année civile et à présent avec Kyrie Irving, star des Dallas Mavericks et de la NBA…

Le 28 octobre dernier, deux jours après un terrible Clasico pour le Real Madrid avec une défaite au Santiago Bernabeu face au FC Barcelone (4-0), la cérémonie du Ballon d’or 2024 se déroulait au Théâtre du Châtelet à Paris. Une soirée à laquelle ni Vinicius Jr, prétendant à la récompense suprême, ni un autre membre de la délégation initiale du Real Madrid n’a pris part.

Le Real Madrid crie à l’injustice, Cristiano Ronaldo aussi

La cause ? Un manque de respect de l’UEFA envers le Real Madrid du point de vue du club merengue qui expliquait son boycott via l’AFP. « Si les critères d’attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal comme vainqueur. Comme cela n’a pas été le cas, il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté ».

Kyrie Irving : «Vinicius Jr aurait dû gagner le Ballon d’or. Tout le monde le sait»

Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo profitait de la cérémonie des Globe Soccer Awards à la fin du mois de décembre 2024 afin d’apporter son soutien à Vinicius Jr qui aurait dû rafler le Saint-Graal d’après lui. A l’occasion d’un stream, Kyrie Irving a reçu un maillot de la star du Real Madrid et en a profité pour remettre au goût du jour le scandale qu’a été cette cérémonie du Ballon d’or à ses yeux : « Vinicius Jr aurait dû gagner le Ballon d’or. Tout le monde le sait ». a assuré le franchise player des Dallas Mavericks et champion NBA 2016 avec LeBron James aux Cleveland Cavaliers. Le débat a traversé l’Atlantique…