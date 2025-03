Neymar, l’appel surprise au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand bien même Neymar a évolué dans le club ennemi du Real Madrid, à savoir le FC Barcelone, Rodrygo Goes le tient en très haute estime. Le numéro 11 de la Casa Blanca a assuré qu’il allait courir pour le Brésilien qui est aux abonnés absents pour cause de blessure. Rodrygo a même fait savoir qu’il comptait sur lui à l’avenir avec la Seleçao.

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao avec 79 réalisations, soit deux unités de plus que le roi Pelé, Neymar est incontestablement une figure forte de la sélection brésilienne quand bien même il n’est pas venu à remporter la Coupe du monde. En 2026, si son corps le lui permet au vu des blessures qu’il empile ces dernières années, l’ancienne star du FC Barcelone et du PSG pourrait disputer sa quatrième Coupe du monde.

«Nous allons donc courir pour lui avec beaucoup d'honneur et de fierté»

Car en effet, en raison d’une blessure aux ligaments croisés antérieurs du genou et du ménisque, Neymar était contraint de laisser ses partenaires en octobre 2023 face à l’Uruguay (0-2). Depuis, le Brésilien n’a plus porté la tunique de la Seleçao. Pour autant, ses coéquipiers de sélection ne l’oublient pas pour autant comme l’atteste cette déclaration de Rodrygo Goes, attaquant du Real Madrid. « Tout le monde sait à quel point Neymar est bon, tout le monde sait qu'il est notre meilleur joueur, notre numéro 10. Nous allons donc courir pour lui avec beaucoup d'honneur et de fierté parce que nous savons qu'il va nous aider ».

«Si vous avez un gars comme ça dans l'équipe...»

Au cours d’une discussion avec Romario TV au centre d’entraînement du Brésil lors de la trêve internationale, Rodrygo Goes en a rajouté une couche sur l’importance de Neymar en sélection. « Si vous avez un gars comme ça dans l'équipe et que vous avez l'opportunité de courir pour lui, ça devient plus facile ».