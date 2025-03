Real Madrid : Le clash sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Arda Güler ne dispose pas d’un rôle de titulaire régulier. Ce qui engendre un temps de jeu plutôt faible depuis le début de la saison. Une cartouche utilisée par Dominik Szoboszlai sur Instagram afin de tacler l’international turc qui lui a demandé de se taire en plein match. La réponse du milieu offensif du Real Madrid ne s’est pas fait attendre.

Dimanche soir, la Hongrie et la Turquie se sont rencontrés pour la seconde fois en trois jours dans le cadre de la relégation de la League A/B en Ligue des nations. Jeudi dernier, la sélection turque avait déjà pris le meilleur sur les Hongrois en s’imposant à domicile sur le score de 3 buts à 1. Même son de cloche ces dernières heures avec une nouvelle victoire en faveur de la bande d’Arda Güler (3-0).

Le troll de Szoboszlai envers Güler qui ne passe pas

Le joueur du Real Madrid, en manque de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti à la Casa Blanca, a pu profiter de cette trêve internationale de mars afin d’empiler les minutes sur le terrain en jouant plus d’une heure en Hongrie dimanche. Au terme de la rencontre, Dominik Szoboszlai a piqué le milieu offensif du Real Madrid en commentant sous la publication Instagram du compte Nso.hu : « 1088’ » soit le nombre de minutes jouées cette saison par Arda Güler. Sur la photo, on peut voir l’international turc demander au joueur de Liverpool de se taire.

«Ce type est une blague. Six buts, ce n’est pas assez pour te faire taire ?»

Arda Güler n’a pas laissé passer ce tacle de Dominik Szoboszlai et lui a répondu par le biais d’une Story sur le réseau social Instagram. « Ce type est une blague. Six buts, ce n’est pas assez pour te faire taire ? ». Un message agrémenté d’un montage du tableau d’affichage tourné à la dérision concernant le commentaire Instagram du Hongrois comptant comme un but.