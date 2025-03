Pierre Ménès balance sur son «copain» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est également à la tête de beIN SPORTS, diffuseur d’un match de Ligue 1 par journée. Certains ont alors soulevé un problème de conflit d'intérêt, à l’image de John Textor et Joseph Oughourlian. Ce qui « fait rire » le journaliste Pierre Ménès, estimant que le groupe qatarien n’a pas de concurrence en France.

Alors que l’attribution des droits TV de la Ligue 1 a beaucoup fait parler ces derniers mois en raison du conflit entre DAZN et la LFP, certains ont soulevé un problème de conflit d’intérêt impliquant Nasser Al-Khelaïfi. C’est notamment le cas des présidents de l’OL et du RC Lens, John Textor et Joseph Oughourlian, le patron du PSG dirigeant également le groupe beIN SPORTS.

« Ça me fait rire cette histoire de conflit d'intérêt »

« Ça me fait rire cette histoire de conflit d'intérêt. Un conflit d’intérêt serait en place si les présidents préféraient donner des droits à beIN par rapport à une concurrence, mais il n’y a pas de concurrence ! Si ça se trouve à la fin de la saison, DAZN va se barrer et il n’y en aura plus non plus ! », estime le journaliste Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« On va encore me dire que je protège mon copain Nasser »

Pierre Ménès poursuit : « Si à la fin de la saison, DAZN se barre et beIN dit qu’il va racheter le Championnat pour 500 millions, personne ne parlera de conflit d’intérêts. Évidemment, on va encore me dire que je protège mon copain Nasser, je ne protège personne, je suis juste réaliste. »