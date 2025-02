Textor - Al-Khelaïfi : Le PSG lâche une réponse fracassante !

Alexis Brunet

Le PSG et l’OL ne sont pas les meilleurs amis du monde, notamment à cause de leurs présidents respectifs. John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne s’apprécient guère, comme l’a prouvé la réunion entre présidents de Ligue 1 qui avait eu lieu le 14 juillet dernier. Le boss lyonnais avait été très critique envers son homologue parisien et une réponse fracassante vient de lui être faite.

Ces derniers jours, L’Équipe et France Télévisions ont fait des révélations sur une réunion qui s’est tenue le 14 juillet dernier entre présidents de Ligue 1 pour accorder les droits de diffusion du championnat français. Au cours de cette assemblée, les échanges avaient été particulièrement tendus entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Le président de l’OL avait notamment pointé du doigt un conflit d’intérêt selon lui, vu que le boss du PSG est aussi celui de beIN SPORTS, diffuseur d’un match de Ligue 1 par journée.

Le PSG répond à Textor

Les propos de John Textor ont particulièrement fait réagir et ils n’ont surtout pas plu au PSG. Dans le journal L’Équipe ce dimanche, un membre de l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs répondu au président de l’OL. « Il faudrait accepter de recevoir des leçons de bonnes manières et de bonne gestion financière d'un dirigeant qui fait l'objet d'autant de procédures de la DNCG (direction nationale du contrôle de gestion), qui se moque de ses pairs dans les messages envoyés aux autres présidents, et qui insulte ses propres joueurs. »

Le PSG critique la vision de Textor

Lors des débats sur les droits de diffusion de la Ligue 1, John Textor était plutôt pour la création d’une chaîne de la LFP et non pour un accord avec DAZN et beIN SPORTS. Une idée suicidaire selon l’entourage du boss du PSG. « Il faudrait écouter un dirigeant qui veut pousser les clubs à sauter d'une falaise, sur la base d'une idée, mais pas d'un business-plan. Tout est ridicule : on demande à Nasser al-Khelaïfi de se récuser dans le débat des droits TV, mais dans la crise, on lui demande ensuite de ne plus se récuser et d'aider... » Ce dimanche soir, John Textor aura peut-être l’occasion de répondre à ces propos lors de la réception du PSG par son OL au Groupama Stadium.