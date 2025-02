Al-Khelaïfi lâche le PSG, décision imminente !

Alexis Brunet

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l’OL, pour le match de clôture de la 23ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce spectaculaire, notamment en tribunes, vu les relations glaciales entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Toutefois, on ne sait pas encore si le président parisien pourra se rendre à Lyon et une décision doit être prise très prochainement.

Un match tendu en tribune ?

Il devrait donc y avoir du spectacle sur le terrain ce dimanche soir, mais pas seulement. En effet, la rencontre pourrait également être animée en tribunes à cause des relations glaciales entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, particulièrement mises en exergue dernièrement lors de la réunion entre présidents de Ligue 1 pour l’attribution des droits de diffusion du championnat, qui avait eu lieu le 14 juillet dernier.

Al-Khelaïfi pourrait ne pas être présent à Lyon

John Textor sera lui bien présent dans les tribunes du Groupama Stadium dimanche soir, mais peut-être pas Nasser Al-Khelaïfi. D’après les informations de L’Équipe, le président du PSG, retenu par la finale du tournoi de tennis de Doha ce samedi, pourrait ne pas se rendre à Lyon. Une décision doit être prise ce dimanche matin. Affaire à suivre…