Florent Manaudou en couple avec Elsa Bois, le jeu insolite sur un canapé !

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou participe actuellement à l'émission Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans le programme de TF1, le nageur aurait également démarré une relation amoureuse avec elle. Avant une séance de répétition, Florent Manaudou et Elsa Bois se sont d'ailleurs montré très complices, se taquinant sur un canapé.

Lors des JO de Paris 2024, Florent Manaudou a fait forte impression. En effet, le nageur a offert deux médailles de bronze à la délégation française : sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages. Ces dernières semaines, Florent Manaudou a délaissé quelque peu les bassins, et ce, pour s'illustrer sur les parquets. En effet, le jeune homme de 34 ans participe à l'émission Danse avec les Stars, faisant équipe avec Elsa Bois.

Florent Manaudou et Elsa Bois s'amusent sur un canapé

Devenus très proches grâce à l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois seraient désormais en couple. S'ils n'ont pas officialisé leur relation publiquement, les deux partenaires se montrent très complices dans le programme de TF1. D'ailleurs, Florent Manaudou et Elsa Bois ont fait un jeu insolite sur un canapé avant une séance de répétition ce mercredi.

«Mais qu'est ce que tu fais ?»

Dans une vidéo publiée par TF1, Elsa Bois a tiré Florent Manaudou par les bras, alors qu'il était allongé sur un canapé. Ayant utilisé toutes ses forces pour essayer de relever son partenaire, la danseuse professionnelle a fini par terre. « Mais qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce que tu fais ? (rires) », s'est amusé Florent Manaudou, avant d'ajouter en se relevant : « Demande-moi juste de me lever et je me lève ». « Bah oui, mais tu ne le fais pas », a répondu Elsa Bois. « Bah si, mais tu ne m'as pas demandé », a rétorqué le nageur. « Je t'ai dis : "est-ce que tu peux te lever s'il te plait ?" », a ajouté le jeune femme de 24 ans. « Tu ne m'as pas dis : "s'il te plait" », s'est justifié Florent Manaudou. « Oh là là », a conclu Elsa Bois.