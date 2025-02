Décision hallucinante, l'OM retrouve une vieille connaissance !

La rédaction

L’OM crie au scandale après sa défaite 3-0 contre Auxerre, pointant du doigt l’arbitrage de Jérémy Stinat. Fabrizio Ravanelli rappelle que l’arbitre « n’avait déjà pas été correct » avec le club face à Lille. Des décisions jugées incompréhensibles qui ont provoqué la colère de Pablo Longoria, dénonçant « la corruption, la vraie corruption ».

Si l’OM s’est incliné 3-0 face à Auxerre ce samedi, ce n’est pas le score qui fait le plus parler : les Olympiens sont encore au cœur d’une grosse polémique arbitrale. Alors que la nomination de Jérémy Stinat (arbitre à l’origine de l’expulsion de Medhi Benatia face à Lille en Coupe de France) avait déjà déplu aux dirigeants de l’OM, certaines de ses décisions ont été très contestées. De quoi donner de l’eau au moulin des Marseillais.

« Il n’a pas été correct avec nous »

Fabrizio Ravanelli a évoqué le cas Jérémy Stinat face aux médias : « On savait déjà que cet arbitre n’avait pas été correct avec nous contre Lille lorsqu’il était quatrième arbitre et qu’il avait contribué à la suspension de Mehdi Benatia. Pour nous, il est très important, et sa suspension de trois mois était déjà quelque chose d’inacceptable. Il y a beaucoup de décisions ces derniers temps qui sèment le doute. »

« La corruption, la vraie corruption »

Des décisions qui ont passablement énervé tout le clan marseillais, notamment le président Pablo Longoria. Le dirigeant de l’OM a quitté sa tribune présidentielle avant d’exprimer sa colère dans les couloirs du stade : « la corruption, la vraie corruption ». Dans une moindre mesure, Adrien Rabiot s’est lui aussi plaint des décisions de l’arbitre, en assumant une part de responsabilité dans la défaite.