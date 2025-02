PSG : Luis Enrique évite son ex, «c’est très excitant» !

La rédaction

Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions : ce sera Liverpool. Luis Enrique, qui évite ainsi son ancien club, le FC Barcelone, se réjouit de ce tirage face à l’un des meilleurs clubs européens. Pour lui, cette double confrontation s’annonce passionnante et pleine de défis excitants pour ses joueurs.

Ce vendredi a eu lieu le tirage de la Ligue des champions et le PSG connaît d’ores et déjà son adversaire pour les huitièmes de finale. Luis Enrique ne jouera pas contre son ex, le FC Barcelone, et a tiré Liverpool. Un tirage difficile pour le PSG, qui affrontera le premier de la phase de groupes.

« Je suis ravi »

En conférence de presse, le coach du PSG, Luis Enrique, s’est confié sur ce tirage de LDC et sur cette double confrontation face aux Reds : « Je suis ravi, ce sont deux équipes de très haut niveau. Cette double confrontation sera extrêmement attrayante. Tout cela est très excitant, cette compétition commence à nous donner des choses très excitantes et intéressantes à voir. »

PSG - Barça en finale ?

Luis Enrique ne jouera donc pas contre son ancien club, et il n'y a désormais plus qu'un seul scénario pour que cela arrive. Pour que le PSG affronte le Barça, il faut simplement que les deux équipes aillent au bout de leur tableau pour se retrouver en finale de la Ligue des Champions.