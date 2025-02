Neymar au PSG : Un transfert épuisant !

La rédaction

Le transfert de Neymar au PSG en 2017 a marqué l’histoire du football, mais en coulisses, son arrivée a demandé une organisation colossale. Yann Guérin, ancien attaché de presse du club, revient sur cet événement hors norme, expliquant comment chaque service du PSG a dû s’adapter pour gérer l’impact médiatique et logistique de cette signature historique.

Neymar est arrivé en 2017 au PSG, et son transfert a fait l’effet d’un tremblement de terre sur la planète foot. Yann Guérin, ancien attaché de presse du PSG, a récemment raconté sur la chaîne Twitch de RMC les coulisses des arrivées de stars, notamment la présentation de Zlatan Ibrahimović devant la Tour Eiffel, qui n’était pas prévue.

L’arrivée de Neymar

L’ancien attaché de presse du PSG évoque également l’arrivée de Neymar dans la capitale : « Quelle recrue du PSG m’a demandé le plus de travail ? Je pense que c’est Neymar. C’était un transfert que personne n’avait jamais vu. Ça a été beaucoup mieux préparé que Zlatan, on avait plus d’expérience aussi, on était bien coordonné. Ça a donné énormément de boulot, surtout pour les médias du club et le département marketing. »

« Énormément de travail »

« En fait, ce n’est pas seulement l’attaché de presse ou le département communication qui travaille sur un transfert. C’est aussi le département juridique, qui doit faire les contrats, le département marketing, qui doit imaginer des choses pour avoir un impact mondial, et le département sécurité, qui doit tout organiser. C’est énormément de travail pour tout le monde, pour tout le club », conclut Yann Guérin.