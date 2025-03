Antoine Dupont : Son remplaçant annoncé, une folie se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans quatre ans, à Los Angeles, l'équipe de France de rugby à sept défendra son titre olympique. Avec quel groupe ? Star des derniers Jeux Olympiques d'été à Paris, Antoine Dupont n'a pas fermé la porte à un retour. Il pourrait être accompagné d'une autre star de Fabien Galthié, un certain Louis Bielle-Biarrey.

Antoine Dupont a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Habitué des récompenses avec le XV de France, le joueur du Stade Toulousain a remporté la médaille d’or aux derniers Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France de rugby à sept. S’il a repris sa carrière avec la formation de Fabien Galthié, Dupont ne ferme pas la retour à l’occasion des prochains JO organisés à Los Angeles.

Dupont de retour en 2028 ?

« Entre 2020 et 2024, j’ai pu mesurer tout ce qu’il s’est passé, que ce soit personnellement ou dans le rugby international. Quand on sort des JO qu’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans » avait confié Dupont en novembre dernier. A ses côtés, pourrait se trouver un autre joueur du XV de France.

La surprise LBB ?

Nouvelle star de l’équipe de France, Louis Bielle-Biarrey pourrait s’épanouir dans cette discipline. C’est en tout cas l’avis de Jérôme Darêt, sélectionneur de ce groupe olympique. « C’est un joueur qu’on regardait beaucoup, qu’on avait envie de faire venir à l’époque. Les contraintes de notre championnat ont fait qu’il n’a pas pu s’y essayer plus jeune. Mais s’il s’y intéresse, vu les qualités qu’il a, ça peut être une belle option pour la France en 2028 si le sélectionneur du moment le souhaite » a confié au Parisien celui qui a été nommé manager de la filière masculine après les Jeux et qui est désormais membre d’une commission de World Rugby consacrée à cette discipline.