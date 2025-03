Danse avec les stars : Sa relation avec Adil Rami déballée dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, il n’y a plus qu’un champion du monde de football sur Danse avec les stars. En effet, si Adil Rami est lui toujours bien dans l’aventure, Frank Leboeuf et sa danseuse Candice Pascal ont été éliminés lors du dernier prime sur TF1. Ça s’est donc arrêté là pour celui qui avait été titré en 98 avec l’équipe de France. De quoi donner l’occasion à Leboeuf de revenir sur son expérience, évoquant au passage sa relation avec Rami.

Après Nelson Monfort, Sophie Davant et Charlotte de Turckheim, c’est Frank Leboeuf qui a quitté l’aventure de Danse avec les Stars. Diminué par une blessure, le champion du monde 98 a tout de même performé avec sa danseuse Candice Pascal, mais ça n’a pas été suffisant pour rester dans la compétition. Eliminé donc de l’émission de TF1, Leboeuf s’est confié à Paris Match pour raconter certains de ses souvenirs de l’aventure DALS.

« La promo était exceptionnelle »

C’est alors que Frank Leboeuf a été interrogé sur l’ambiance entre les différents candidats de cette saison de Danse avec les stars. A ce propos, l’ancien joueur de football a confié : « La promo était exceptionnelle, que ce soit en termes de candidats ou de danseurs professionnels, et il y avait une super ambiance. Tout le monde va dans les studios des autres pour les encourager, c’est vraiment très sincère ce qu’il se passe. Et je vais vous raconter, pendant la soirée, j’ai dit à Lénie que je sentais que j’allais partir et j’ai tout de suite vu de la tristesse dans ses yeux, alors qu’elle pourrait être ma petite-fille. C’est ça Danse avec les stars ».

« Mes « fils » Florent et Adil… »

Frank Leboeuf a ensuite évoqué ses relations avec les autres candidats et candidates, dont Adil Rami, expliquant alors : « Je me suis beaucoup rapproché de Joël, Claude [Dartois], Julie [Zenatti], Ève [Gilles], mes « fils », Florent [Manaudou] et Adil [Rami] … Je me suis retrouvé tellement de fois à tenir dans mes bras des gens que je ne connaissais pas un mois auparavant ».