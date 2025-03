PSG - Luis Enrique : La grosse accusation !

Pierrick Levallet

Au cours des dernières années, le PSG a réalisé plusieurs bons coups sur le mercato. Mais le club de la capitale a également droit à certains ratés. Carlos Soler n’a notamment pas réussi à s’imposer. Recruté en 2022 pour 18M€, le milieu de terrain espagnol s’est montré plutôt décevant sous les ordres de Christophe Galtier et de Luis Enrique. Prêté à West Ham l’été dernier, le joueur de 28 ans estime d’ailleurs que la gestion de son temps de jeu mise en place par les deux entraîneurs ne l’a pas aidé à se montrer sous son meilleur jour au PSG.

«Le championnat français est très physique»

« J'ai quitté Valence à l'âge de 25 ans, cela fait trois ans maintenant, je pense que je me sens très bien physiquement, j'ai travaillé très dur. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé à Valence. Mais le championnat français est très physique, les clubs ont des joueurs très physiques et en Espagne, c'est beaucoup plus tactique. En ce sens, j'ai beaucoup progressé » a d’abord expliqué Carlos Soler dans un entretien accordé à Relevo.

Soler plombé par son temps de jeu au PSG ?

« Ensuite, avec les décisions que j'ai prises, au PSG, je n'ai pas eu la continuité qui m'aurait donné la confiance nécessaire pour montrer le joueur que j'étais à Valence ou en équipe nationale. C'est peut-être ce manque de continuité qui m'a empêché de montrer ce que j'étais sur le terrain » a ensuite ajouté l’ancien capitaine de Valence.