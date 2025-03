Luis Enrique : La déclaration d’amour en live !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur, logiquement en raison d’un rapport de forces déséquilibré, le meilleur sur Le Mans en février dernier en 1/8ème de finale de Coupe de France. Coach du PSG, Luis Enrique a bluffé son homologue Patrick Videira qui n’a pas tari d’éloges à l’occasion d’un live Instagram.

Depuis le début de l’année 2025, le PSG de Luis Enrique est tout bonnement irrésistible. Hormis la défaite concédée au Parc des princes contre le cours du jeu en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool (1-0), le Paris Saint-Germain est invaincu et impressionne chaque adversaire qu’il croise. Ce fut le cas de Patrick Videira, coach du Mans, qui a été corrigé par la supériorité du PSG en 1/8ème de finale de Coupe de France le 4 février dernier (2-0) avec 71% de possession de balle et 12 tentatives de tirs.

«Au PSG actuellement, il y a un monsieur à qui on a rigolé au nez»

En live Instagram avec Faris Raouas, Patrick Videira a commencé son argumentation par une défense de Luis Enrique qui a été vivement critiqué dans les médias pour son management et particulièrement la saison dernière pour le cas Kylian Mbappé abordé par le coach du Mans. « Au PSG actuellement, il y a un monsieur à qui on a rigolé au nez lorsqu’il a dit certaines choses, même s’il savait que certaines stars allaient partir. Il avait affirmé que, quoi qu’il arrive, il aurait un collectif beaucoup plus fort, et il est en train de démontrer au monde entier qu’il avait raison. Quand on entraîne une équipe, le collectif est plus fort que les individualités. C’est ce que j’essaie de faire comprendre à mes joueurs, à notre niveau, car on ne va pas se comparer au PSG ».

«Pour moi, de son côté, cela a été une personne fantastique»

Par la suite, Luis Enrique a reçu les louanges de Patrick Videira de par son attitude envers le club du Mans, pensionnaire de National. « Luis Enrique a été extraordinaire avec nous. Il a été élogieux envers Le Mans FC et envers moi-même. Il a été très humble. Après, il donne une image aux médias qui est complètement différente, ce qui peut être une forme de protection qu’il a voulu adopter. Pour moi, de son côté, cela a été une personne fantastique ».

«Il m’a félicité par rapport à mon organisation de jeu»

Pour finir, l’entraîneur du Mans a été flatté des éloges de Luis Enrique pour sa science tactique. « À la fin du match, il m’a dit des choses très simples. Il m’a félicité par rapport à mon organisation de jeu, à ce que j’avais mis en place contre son équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés que nous avions préparés. Il nous a pris très au sérieux et nous avait observés sur de nombreuses vidéos. Simplement, il m’a félicité et, aujourd’hui, venant de ce Monsieur, c’est vrai que ses paroles ont été importantes ».