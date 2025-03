Luis Enrique : Le pari fou du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique, de par son management et ses idées de jeu, en a alarmé plus d'un chez les suiveurs et observateurs du Paris Saint-Germain. Cependant, le temps semble lui donner raison dernièrement. De quoi faire le bonheur de Mamadou Sakho qui se régale à voir un PSG jouer de la sorte et n'en oublie pas les détracteurs initiaux du projet sportif actuel du club parisien.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique devenait l'entraîneur du PSG. En parallèle, Lionel Messi avait déjà fait ses valises, Sergio Ramos également et ce n'était plus qu'une question de temps avant que Neymar et Marco Verratti en fassent de même les semaines qui s'en suivaient. Un virage à 180° pris dans le projet sportif du club de la capitale qui n'était plus basé sur l'empilement de stars. Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs déjà annoncé la couleur un an plus tôt en interview pour Le Parisien en affirmant que l'ère des strass et des paillettes était terminée au Paris Saint-Germain.

«Beaucoup de gens retournent leur veste et changent de discours»

Mamadou Sakho n'a pas oublié cette période où les doutes se sont multipliés chez les observateurs du PSG avec le lancement de la nouvelle politique sportive avec le fait de privilégier les jeunes. L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain (2007-2013) apprécie la dynamique actuelle instaurée par Luis Enrique, mais n'a pas évincé de sa mémoire les voix qui s'étaient levées à l'époque. « Aujourd'hui, beaucoup de gens retournent leur veste et changent de discours. Ce n'était pas du tout le même en août et septembre (ndlr 2023) quand on a vu les gros noms quitter le Paris Saint-Germain. Ils disaient que le projet du Qatar avait changé, qu'il n'y avait plus Neymar, plus Messi etc ».

«Le coach a pu mettre ses idées en place et on voit que ces jeunes talents déterminés prennent du plaisir»

Pour Stephen Brunch, émission diffusée sur les ondes de RMC le dimanche, Mamadou Sakho s'est attardé sur la joie qu'il ressent en témoignant de l'unité et de la détermination communiquées par l'équipe de Luis Enrique cette saison. « Et par la suite, ils ont eu une nouvelle vision avec un autre projet. Quand on a vu les jeunes talents arriver, il y a eu beaucoup de critiques. Je pense qu'avec le temps, le coach a pu mettre ses idées en place et on voit que ces jeunes talents déterminés prennent du plaisir ensemble et c'est un kif de les voir jouer. On voit que la mayonnaise a pris au fur et à mesure du temps. Je kiffe voir le PSG jouer et voir ces jeunes talents arriver pour construire une équipe solide, cohérente ».