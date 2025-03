PSG : Mbappé éliminé par Dembélé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier, et ce, pour deux raisons majeures. D'une part, la Maison-Blanche est le club de rêve du joueur. D'autre part, Kylian Mbappé augmente ses chances de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or en jouant avec les Merengue. Toutefois, il pourrait voir Ousmane Dembélé remporter le Graal cette année. Selon vous, qui va soulever le Ballon d'Or 2025 ? A vos votes !

Après sept saisons au plus haut niveau à Paris, Kylian Mbappé a décidé de montrer le curseur un cran plus haut. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, la star de 26 ans a fait ses valises l'été dernier. En effet, Kylian Mbappé s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real, son club de coeur. Grâce à ce transfert, le capitaine de l'équipe de France maximise ses chances de remporter à la fois la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Malgré tout, Ousmane Dembélé pourrait lui voler la vedette cette année.

Dembélé fait mieux que Mbappé

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé marche sur l'eau avec le PSG. Habitué à être maladroit devant les buts adverses durant toute sa carrière, le numéro 10 de Luis Enrique a gommé ce défaut majeur. En effet, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur lors de cet exercice 2024-2025. Plus précisément, l'international français a inscrit 29 buts toutes compétitions confondues avec le PSG et délivré 6 passes décisives. Et alors que le club de la capitale peut encore remporter tous les tournois dans lesquels il est impliqué (Ligue des Champions, Championnat et Coupe de France), Ousmane Dembélé est un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or cette année.

Dembélé va remporter le Ballon d'Or 2025 ?

De son côté, Kylian Mbappé était à la peine lors de ses premiers mois au Real Madrid. Et depuis plusieurs semaines, le numéro 9 merengue a retrouvé de sa superbe. En terme de statistiques, Kylian Mbappé ne démérite pas, loin de là, avec 28 réalisations toutes compétitions confondues avec la Maison-Blanche et 5 offrandes.

Alors qu'Ousmane Dembélé fait mieux que Kylian Mbappé, remportera-t-il le Ballon d'Or ? C'est le moment de voter !