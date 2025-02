PSG - Mohamed Salah : «Ça va être exceptionnel…» 

La rédaction

Le PSG défiera Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions dans un duel explosif. Mohamed Salah et Ousmane Dembélé, en grande forme, seront les hommes à suivre dans cette confrontation de prestige. Pour Julien Laurens, l’opposition promet un spectacle exceptionnel, tant sur le terrain que dans l’ambiance des deux stades mythiques.

Ce vendredi avait lieu le tirage de la Ligue des champions, et le PSG connaît enfin son adversaire des huitièmes de finale. Les Parisiens affronteront Liverpool, dans un premier temps au Parc des Princes, puis joueront le match retour à Anfield. Une double confrontation compliquée, mais pas impossible pour le PSG, qui pourra notamment compter sur un Ousmane Dembélé en grande forme, qui sera notamment opposé à Mohamed Salah, en feu avec les Reds.

« Je pense que ça va être exceptionnel »

Julien Laurens a d’ailleurs évoqué les échéances européennes du PSG dans l’After Foot : « Je pense que ça va être exceptionnel. Tant par l'ambiance dans les deux stades que par ce que les deux équipes vont pouvoir proposer. D'un côté, tu as Mo Salah qui marche sur l'eau en ce moment. C'est quand même 22 buts et 15 passes décisives en championnat déjà. De l'autre côté, il y a Dembélé. S'il reste sur ce qu'on a vu depuis la mi-décembre, ça va être exceptionnel de voir ces deux joueurs en leader de leur équipe. Il y a cette opposition dans l'intensité des deux équipes. Alors, elle est un petit peu différente : il y a plus de volonté de possession du côté du PSG, tandis qu'Arne Slot, à Liverpool, cherche encore un peu plus la verticalité, comme Klopp avait pu le faire avant. »

Dembélé contre Salah

Le meilleur buteur de Ligue 1, Ousmane Dembélé, avec 16 réalisations, est en très grande forme en 2025 et abordera ce match en pleine confiance, face à un Mohamed Salah, lui aussi leader de son championnat. L’Égyptien marche sur l’eau cette saison et compile déjà 29 buts et 20 passes décisives, toutes compétitions confondues.