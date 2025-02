Après RMC, Riolo contacté pour débarquer sur une grande chaîne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage de RMC depuis plusieurs années, Daniel Riolo a révélé qu'il avait été contacté par France 2. Le journaliste a été invité à témoigner lors du Complément d'Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi et qui sera diffusé dans les prochaines semaines. Mais visiblement inquiet de possibles répercussions, il a refusé la proposition.

Sur le plateau de RMC, Daniel Riolo a lâché une révélation. Alors que Complément d’Enquête prépare une émission sur Nasser Al-Khelaïfi, le journaliste a été contacté pour témoigner et apporter son expertise sur le président du PSG.

France 2 contacte Riolo

« Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux » a confié Riolo. Très ému, il a annoncé, en direct, qu’il refusait la proposition de Tristan Waleckx pour sa sécurité.

« Je me suis chié dessus »

« Je ne l’ai pas fait parce que je n’étais pas à l’aise, certaines personnes m’ont dit que ce n’était pas le moment et au bout d’un moment quand on me dit que ce sont des gens dangereux, je ne l’ai pas fait. Donc je me suis chié dessus devant ces gens-là. Mais je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football français » a confié Riolo durant l’After Foot ce mercredi soir.