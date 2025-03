Panique à l’OM, la colère de Rabiot ne passe pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille traverse une période critique après une nouvelle défaite face à Reims (3-1). La réaction virulente d'Adrien Rabiot, soulignant un manque de motivation pour la Ligue des champions, a suscité des débats. Rolland Courbis s'interroge sur les cibles de cette critique, suggérant une possible remise en question de l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Samedi, l’OM se devait de se relancer sur la pelouse de Reims après deux défaites de suite en Ligue 1 (Lens, PSG), mais l’équipe de Roberto De Zerbi a sombré face au 15e de Ligue 1 (3-1), permettant à l’AS Monaco de prendre la place de dauphin du PSG aux Phocéens. Pour les Marseillais, il y a désormais urgence, et Adrien Rabiot n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme.

« J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des champions »

« Ça fait mal d'afficher cet état d'esprit. On a des objectifs et ça n'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça, a lâché l’international français de l’OM. Il reste sept matchs, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller en Ligue des champions. Moi, je suis venu pour ça. Si d'autres n'ont pas envie, ils doivent le dire avant les matchs et laisser d'autres jouer ». Une prise de parole qui n’a pas vraiment été du goût de Rolland Courbis.

« Il se met dedans ou ne vise que certains coéquipiers ? »

« Ce qui m’énerve aussi, chacun a sa façon de voir les choses, c’est quand des joueurs nous explique à la fin d’un match que ce qu’il vient de se passer est catastrophique. Cette déclaration, le joueur (Rabiot) qui l’a fait, il se met dedans ou ne vise que certains coéquipiers ? », s’interroge le consultant RMC, estimant que Rabiot pourrait en avoir profité pour tacler Roberto De Zerbi : « Peut-être aussi qu’indirectement il attaque l’utilisation de certains joueurs et peut-être la sienne ».