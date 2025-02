OM : De retour, l'enfant du pays fait une promesse !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait tenté dans les derniers instants du mercato de recruter Ismaël Bennacer. Finalement, le transfert n’avait pas pu se faire et le natif d’Arles, dans le sud de la France, était resté à l’AC Milan. Mais cet hiver, tout s’est bien goupillé et le milieu de terrain a enfin pu rejoindre le club phocéen et il a d’ailleurs fait une promesse aux supporters.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, l’OM avait décidé d’être très actif sur le marché des transferts. Au total, une douzaine de joueurs avaient rejoint le club du sud de la France, comme Adrien Rabiot ou bien Mason Greenwood. Mais dans les derniers instants du mercato, les dirigeants marseillais avaient tenté d’offrir un ultime renfort au coach italien.

Ismaël Bennacer a rejoint l’OM cet hiver

Lors du dernier jour du dernier mercato estival, l’OM avait tenté d’arracher la signature d’Ismaël Bennacer. Finalement, l’opération n’avait pas pu se faire et l’Algérien était resté à l’AC Milan. Toutefois, cet hiver, Pablo Longoria est revenu à la charge et il a enfin réussi à faire venir le milieu de terrain de 27 ans. Ce dernier a donc fait son retour en France, après avoir été formé à Arles-Avignon, là où il est né.

« Je vais leur rendre sur le terrain »

Ce vendredi, Ismaël Bennacer a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube sur les coulisses de son arrivée à l’OM. On y voit notamment le milieu de terrain très ému de l’accueil des supporters marseillais et l’Algérien leur a d’ailleurs fait une promesse. « Quel accueil ! Très, très content. Très ému aussi. Ça fait plaisir. Je ne mérite pas tout ça, vraiment, mais je vais le leur rendre sur le terrain avec tout ce que j’ai en moi. C’est chez moi ici, je suis de la région. Je ne suis pas venu juste comme ça, vraiment le projet est très intéressant. Je suis très pressé de fouler la pelouse d’entraînement déjà demain et très pressé aussi de porter le maillot pour les matches à venir. »