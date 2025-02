Cyril Hanouna - C8 : La grosse inquiétude de Pierre Ménès

Arnaud De Kanel

Alors que C8 fermera ses portes à la fin du mois, 400 salariés vont perdre leur emploi. Pierre Ménès s'inquiète pour la suite de la carrière des personnes concernées alors que la chaine du groupe Bolloré sera remplacée par Ouest-France qui sera tournée en Bretagne et non pas en région parisienne.

Mise sur le devant de la scène grâce au succès de l'émission TPMP animée par Cyril Hanouna, C8 cessera pourtant d'émettre à la fin du mois. L'Arcom n'a pas renouvelé la fréquence jusqu'alors réservée à la chaine qui fermera ses portes dans quelques jours, mettant 400 personnes au chômage. Cette situation inquiète particulièrement Pierre Ménès. L'ancien consultant du Canal Football Club se pose des questions quant à l'avenir de Cyril Hanouna ainsi que celui des autres employés de la chaine.

«On supprime une chaine et 400 emplois»

« Il n’y avait pas que Hanouna. On supprime une chaine et 400 emplois juste pour s’attaquer à l’émission d’un homme, qui c’est vrai prend beaucoup de place. Mais ce n’est pas bien, c’est un très mauvais signe envoyé à la démocratie en France. Si ce que raconte Hanouna vous débecte, il y a un truc qui s’appelle la zappette. On change de chaine », confie tout d'abord Pierre Ménès sur sa chaine YouTube, avant de poursuivre.

«Je ne sais pas comment les 400 employés vont rebondir»

« Tout le monde veut savoir comment Cyril va réagir et ce qu’il va annoncer à l’arrivée (…) Je ne sais pas comment Cyril Hanouna va rebondir, et surtout je ne sais pas comment les 400 employés vont rebondir. La chaine Ouest-France, censée remplacer C8, comme son nom l’indique elle sera tournée à Rennes. Donc les techniciens qui habitent en région parisienne, ils ne vont pas aller travailler en Bretagne », a ajouté Pierre Ménès, très inquiet à ce sujet. Pour rappel, Cyril Hanouna est en discussion avec M6 qu'il pourrait intégrer dans les prochains mois. Affaire à suivre.