Fiasco pour Mbappé, la grande annonce en privé !

Arnaud De Kanel

Alors que le Real Madrid lui a octroyé un jour de repos au lendemain de son triplé sensationnel face à Manchester City, Kylian Mbappé en a profité pour passer en Normandie. Actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, le capitaine de l'équipe de France est venu au chevet de son club, bon dernier de Ligue 2, afin de remotiver les troupes. Il aurait lancé un grand discours mobilisateur.

Le phénomène est de retour. Alors qu'il brille à nouveau sur les terrains, Kylian Mbappé a fait un retour remarqué en France jeudi. Accompagné de sa garde rapprochée, l'attaquant du Real Madrid s'est rendu à Caen en jet privé afin d'assumer son rôle d'actionnaire majoritaire du club normand dont il a acquis 80% des parts l'été dernier par le biais de son fonds d'investissement Coalition Capital. Mais depuis ce rachat, le fiasco est total pour Mbappé puisque les Normands sont derniers de Ligue 2 et sont sur une série de 7 défaites consécutives. A l'approche du match de la dernière chance face à Pau, l'heure est à la mobilisation.

Le grand discours de Mbappé

L'heure est grave pour le SM Caen et Kylian Mbappé en a conscience. De retour en France jeudi, l'attaquant du Real Madrid a déjeuné avec le nouvel entraineur Michel Der Zakarian, son staff, les joueurs ainsi que les dirigeants et le président Ziad Hammoud dans une ambiance plutôt conviviale relate L'Equipe ce vendredi. Il a ensuite pris la parole afin de prononcer un discours visant à prôner « l'unité et la solidarité » d'après le quotidien sportif.

Mbappé y croit encore

Le SM Caen a un pied en National mais Kylian Mbappé y croit encore. D'après les informations de L'Equipe, l'attaquant du Real Madrid a vanté les qualités du groupe caennais, insistant sur le fait qu'un résultat positif face à Pau pourrait déclencher le début d'une nouvelle dynamique. Une annonce forte de Kylian Mbappé qui aurait totalement reboosté les joueurs, plus déterminés que jamais à faire honneur à leur patron.