OM : Rabiot est contacté, c’est le clash ? 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans le cadre de l'émission Complément d'Enquête consacrée à Nasser Al-Khelaïfi jeudi soir, Véronique Rabiot est intervenue pour parler du président du PSG. Et Fabien Touati, réalisateur du programme, explique dans quelles conditions et pourquoi il a contacté la mère du joueur de l'OM.

Pris en grippe par les supporters du PSG lors de son retour au Parc des Princes avec le maillot de l'OM, Adrien Rabiot (29 ans) n'a pas digéré les attaques dirigées notamment contre sa mère qui a été copieusement insultée. Et c'est justement cette dernière, Véronique Rabiot, qui a été contactée pour évoquer le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi dans l'émission Complément d'Enquêtes, sur France 2.

« J’ai contacté Véronique Rabiot... »

Fabien Touati, le réalisateur de l'émission, s'est confié dans l'After Foot sur RMC Sport au sujet de cette prise de contact avec la mère du joueur de l'OM : « J’ai lu un peu sur les réseaux qu’on nous traitait un peu d’opportuniste puisqu’on aurait réagi à la suite des banderoles au Parc des Princes. J’ai contacté Véronique Rabiot bien avant ce match au Parc car on avait des révélations sur l’armée numérique la concernant. Et comme pour toutes personnes citées dans le documentaire, on demande un droit de réponse », explique-t-il.

Le clash Rabiot-PSG relancé ?

Il faut dire que le clan Rabiot est en très mauvais termes avec la direction du PSG et Nasser Al-Khelaïfi depuis leur séparation, à l'été 2019. Et cette prise de contact de la part de Complément d'Enquêtes pourrait donc relancer le clash entre les deux parties.