Coup de tonnerre au PSG : La «star» va bientôt partir ? 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Président du PSG depuis le tout début de l’ère QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir de solides ambitions pour la suite de sa carrière. Certains lui prêtent d’ailleurs comme ambition de prendre la présidence de la FIFA comme prochaine étape majeure de sa carrière, et Fabien Touati confirme ces dires au sujet du boss du PSG, qu’il considère comme une star du foot system.

Le magazine d’investigation Complément d’Enquête a consacré jeudi soir une édition un peu spéciale à Nasser Al-Khelaïfi, l’emblématique président du PSG version qataris. L’occasion d’en dire un peu plus sur les méthodes du dirigeant parisien, ainsi que sur ses ambitions qui semblent sans limite. Fabien Touati, le réalisateur de l’émission, indique d’ailleurs très clairement dans l’After Foot sur RMC Sport qu’Al-Khelaïfi envisage de prendre la tête de la FIFA après le PSG.

« C’est lui la star »

« Ses ambitions pour la FIFA ? Moi, ce sont beaucoup de ses proches actuels, anciens et des proches des milieux qataris qui me l’ont dit plusieurs fois. Ça a fait un peu tilt. Quand on me le dit une fois ok, mais quand on me le dit plusieurs fois. Et quand vous voyez son ascension, le poids qu’il a en Europe, quand j’ai fait la réunion à l’ECA, j’ai un peu halluciné de voir l’aura de cet homme auprès des autres dirigeants. C’était lui la star. Les photographes étaient autour de lui. Aujourd’hui, il pèse », assure Touati.

« Il pèse, il est incontournable »

« Complément d’Enquête s’intéresse à des hommes de pouvoir, souvent dans un milieu d’affaires ou dans le monde politique. Très rarement dans le milieu sportif. Nasser Al-Khelaïfi, depuis 14 ans, il est devenu incontournable dans le foot français, dans le foot européen, dans les milieux d’affaires, il est très proche d’Arnaud Lagardère, il voit régulièrement Vincent Bolloré, dans les milieux politiques. Aujourd’hui, on peut dire qu’il pèse et qu’il est incontournable », poursuit le réalisateur.