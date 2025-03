PSG : La nouvelle menace de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le début de la saison, l’OM a souvent exprimé son souhait, à terme, d’être en capacité de concurrencer le PSG. Ce qu’a de nouveau fait Pablo Longoria ce jeudi dans l’émission El Larguero. Malgré la différence de moyens avec le club de la capitale, le président marseillais espère pouvoir être compétitif dans un avenir proche.

Roberto De Zerbi le rappelait encore une fois au mois de février dernier, il n’est pas à l’OM « pour finir deuxième ». Terminer devant le PSG, en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance, ne sera pas pour cette année, mais Pablo Longoria espère pouvoir le battre à l’avenir.

« Essayer d'être compétitif et pourquoi pas essayer de se battre »

« Évidemment, nous connaissons tous la puissance économique du PSG, qui rend difficile d'être compétitif, mais qui rend aussi stimulant des projets comme le nôtre pour essayer d'être compétitif et pourquoi pas essayer de se battre », a déclaré Pablo Longoria dans l’émission El Larguero de la Cadena SER.

« Jouer la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs augmente les différences de compétitivité »

Toutefois, le président de l’OM estime que le football européen devient de plus en plus inégal sur le plan économique : « Jouer la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs augmente les différences de compétitivité entre les clubs et crée une élite européenne. » Selon Pablo Longoria, tous les clubs devraient avoir « les mêmes armes économiques ».