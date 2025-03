Après avoir snobé Deschamps, il veut signer à l'OM

Amadou Diawara

S'il a effectué toutes ses classes en équipe de France, Aymeric Laporte a finalement décidé de défendre les couleurs de l'Espagne chez les A. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Al Nassr, le défenseur central de 30 ans serait dans le collimateur de l'OM. Conscient de l'intérêt marseillais, Aymeric Laporte serait emballé par l'idée de découvrir la Ligue 1.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OM avait pour priorité de recruter Aymeric Laporte en défense centrale. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec la direction d'Al Nassr.

Laporte a choisi l'Espagne plutôt que la France

Malgré son échec avec Aymeric Laporte cet hiver, l'OM n'aurait pas fait une croix sur lui. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, l'écurie olympienne souhaiterait toujours recruter l'international espagnol. Pour rappel, Aymeric Laporte a fait toutes ses classes en équipe de France (U17, U18, U19, U21), avant de rejoindre la Roja. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a donc été snobé par le natif d'Agen.

OM : Laporte est toujours intéressé

Toujours selon Foot Mercato, Aymeric Laporte ne serait pas insensible à l'intérêt de l'OM. En effet, le numéro 27 d'Al Nassr était plus qu'ouvert au projet marseillais cet hiver. Et aujourd'hui, Aymeric Laporte serait toujours intéressé par l'idée de découvrir la Ligue 1. L'international espagnol n'ayant évolué qu'en Espagne (Athletic) et en Angleterre (Manchester City) en Europe.